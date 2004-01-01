iOS-разработчик в Яндекс Банк
Пишете на Swift и хотите работать в классной команде?А мы ищем iOS-разработчиков, чтобы запустить новый продукт!
01
Что нужно делать
- Участвовать в построении инфраструктуры мобильного приложения
- Проектировать, реализовывать и внедрять базовые компоненты
- Продумывать и разрабатывать новые функции сложного продукта
- Коллективно принимать решения по вопросам разработки, связанным с архитектурой, использованием фреймворка, фичами и т. д.
- Автоматизировать процессы разработки и тестирования
- Анализировать и улучшать производительность приложений
02
Ждём тех, кто
- Занимается iOS-разработкой больше двух лет
- Готов использовать Swift 5.5, SwiftLint и SwiftFormat в работе
- Умеет проектировать клиент-серверное взаимодействие
- Создаёт кастомные UI-компоненты
- Знает ООП и структуры данных
- Понимает, в каком месте кода нужно написать weak
- Знает и понимает инструменты GCD
- Видит в Viper, MVVM и MVC не просто набор букв
- Не думает, что ревью кода — бесполезное занятие
03
От нас
- Крутая команда на старте своего развития
- Возможность сформировать Яндекс Банк с самых основ
- Достойная зарплата, премии каждые полгода, ссуда на покупку жилья без % — уже сейчас
- Помощь с переездом и поиском жилья на время, пока освоитесь
- Отличный ДМС (со стоматологией!) для вас и ваших близких, спортзалы, массаж и даже капсула для сна в офисе
- Бесконечные возможности для прокачки скиллов (участие в конференциях по всему миру, митапы и обучение) и творческих начинаний (музыкальные комнаты, скидки на мастер-классы и курсы)
- Гибкий график и крутейшие офисы в Москве и Санкт-Петербурге
Задачка!
Не будем мучить вас сложными тестовыми заданиями и составлением резюме. Одна простая задачка: хотим убедиться, что вы — действительно разработчик. Декодируйте строчку ниже, напишите ответ и продолжим общение в Телеграме.
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