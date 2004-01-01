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iOS-разработчик в Яндекс Банк

Пишете на Swift и хотите работать в классной команде?А мы ищем iOS-разработчиков, чтобы запустить новый продукт!

01

Что нужно делать

  • Участвовать в построении инфраструктуры мобильного приложения
  • Проектировать, реализовывать и внедрять базовые компоненты
  • Продумывать и разрабатывать новые функции сложного продукта
  • Коллективно принимать решения по вопросам разработки, связанным с архитектурой, использованием фреймворка, фичами и т. д.
  • Автоматизировать процессы разработки и тестирования
  • Анализировать и улучшать производительность приложений
02

Ждём тех, кто

  • Занимается iOS-разработкой больше двух лет
  • Готов использовать Swift 5.5, SwiftLint и SwiftFormat в работе
  • Умеет проектировать клиент-серверное взаимодействие
  • Создаёт кастомные UI-компоненты
  • Знает ООП и структуры данных
  • Понимает, в каком месте кода нужно написать weak
  • Знает и понимает инструменты GCD
  • Видит в Viper, MVVM и MVC не просто набор букв
  • Не думает, что ревью кода — бесполезное занятие
03

От нас

  • Крутая команда на старте своего развития
  • Возможность сформировать Яндекс Банк с самых основ
  • Достойная зарплата, премии каждые полгода, ссуда на покупку жилья без % — уже сейчас
  • Помощь с переездом и поиском жилья на время, пока освоитесь
  • Отличный ДМС (со стоматологией!) для вас и ваших близких, спортзалы, массаж и даже капсула для сна в офисе
  • Бесконечные возможности для прокачки скиллов (участие в конференциях по всему миру, митапы и обучение) и творческих начинаний (музыкальные комнаты, скидки на мастер-классы и курсы)
  • Гибкий график и крутейшие офисы в Москве и Санкт-Петербурге

Задачка!

Не будем мучить вас сложными тестовыми заданиями и составлением резюме. Одна простая задачка: хотим убедиться, что вы — действительно разработчик. Декодируйте строчку ниже, напишите ответ и продолжим общение в Телеграме.

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